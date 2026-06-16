Edremit Belediyesi Gürespor'un Başkanı Yeniden Serdar Akgül Oldu - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Gürespor'un Başkanı Yeniden Serdar Akgül Oldu

16.06.2026 12:01  Güncelleme: 13:19
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Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un olağan genel kurulunda mevcut başkan Serdar Akgül yeniden göreve seçildi. Yeni dönem hedefleri ve sponsorluk desteğinin süreceği vurgulandı.

(BALIKESİR)- Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre spor'un Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Serdar Akgül yeniden göreve seçildi. Genel kurulda kulübün yeni dönem hedefleri ve sponsorluk desteğinin devam edeceği vurgulandı.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıya; Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı ve kulübün önceki dönem başkanlarından Ahmet Çetin, Ana Sponsor Ferhatoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı M. Agah Ferhatoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci ve Coşkun Taşkın ile kulüp üyeleri katıldı.

Genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yerel yönetim olarak sporun ve özellikle genç sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, Gürespor'a verilen desteğin süreceğini ifade etti. Kulübün ana ve isim sponsoru Ferhatoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı M. Agah Ferhatoğlu ise, 30 yıllık geçmişe sahip Gürespor'un kadın basketboluna önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, kulübün ana ve isim sponsorluğunu yeni sezonda da sürdüreceklerini açıkladı.

DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Yeniden başkan seçilen Serdar Akgül de genel kurula katılan ve kulübe destek veren herkese teşekkür etti. Gürespor'un 30 yıllık geçmişiyle Türk kadın basketbolunun önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Akgül, kulübün bundan sonraki süreçte basketbola hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi. Altyapı odaklı yapılanmanın kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Akgül, A takım seviyesinde ise genç ve mücadeleci bir kadroyla hedeflerine ulaşmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Akgül, Başkan Mehmet Ertaş'a, belediye başkan yardımcılarına, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'e, Ana ve İsim Sponsor M. Agah Ferhatoğlu'na, kulübe katkı sunan Bisikletçe Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kara'ya ve tüm destekçilere teşekkür etti.

YÖNETİM KURULU DA BELİRLENDİ

Genel kurulun ardından Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un yeni yönetim kurulu da belirlendi. Serdar Akgül başkanlığındaki yönetim kurulunda Birol Kocacan, Göksel Görümlü, Hüseyin Kara, Murat Topçu, Mete Baran, Veli Albayrak, Ahmet Yaman, Güneş Durgut, Alparslan Şener ve Gökhan Semerci yer aldı. Kulüp yönetimi, yeni dönemin Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor camiasına ve Edremit spor kamuoyuna hayırlı olmasını dileyerek, görev alan tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi Gürespor'un Başkanı Yeniden Serdar Akgül Oldu - Son Dakika

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