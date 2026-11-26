Gürlek fon soruşturmasında birden fazla örgüt ihtimalini savcıların takdirine bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında Tera, Pusula, Katılımevim ya da diğer varlıklarla ilgili birden fazla örgüt olabileceğini söyledi. Gürlek, bunun savcıların takdiri olduğunu ve iddianamenin şu an yazım aşamasında bulunduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Tera, Pusula, Katılımevim ya da diğer varlıklarla ilgili birden fazla örgüt olabilir. Bu savcılarımızın takdiri, şu an iddianame yazım aşamasında"
Kaynak: AA
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