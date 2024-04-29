Gürpınar Sahili\'nde düzenleme çalışmaları başlıyor

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(İSTANBUL) - Gürpınar Sahil'de incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yakın bir zaman diliminde buranın etaplamasına başlayacağız ve projelendirme süreçlerini yürüteceğiz" dedi.

Başkan Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ile Gürpınar Sahili'nde incelemelerde bulundu. Sahil hattı boyunca İBB ve Beylikdüzü Belediyesi ekipleri ile gezen Başkan Çalık, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti, öneri ve taleplerini dinledi.

Büyükçekmece Sahil düzenleme projesinin tamamlanmasıyla Gürpınar'da da çalışmaların başlayacağını belirten Çalık, "Yakın bir zaman diliminde buranın etaplamasına başlayacağız ve projelendirme süreçlerini yürüteceğiz. Bu alan inşallah en kıza zamanda vatandaşlarımızın özgürce kullanabileceği bir alana dönüşecek" diye konuştu.