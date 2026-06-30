Guterres'ten UNRWA'ya Destek Çağrısı - Son Dakika
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Guterres'ten UNRWA'ya Destek Çağrısı

30.06.2026 18:08
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BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA'nın mali açığının bölge için tehlikeli olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için mali destek çağrısında bulunarak, UNRWA'daki nakit açığının tüm bölgenin istikrarı için ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde UNRWA için düzenlenen bağış konferansında konuştu.

Bugün milyonlarca Filistinli mültecinin güvenliğinin ve refahının tehlikede olduğunu belirten Guterres, Gazze'de, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen, İsrail saldırılarının 1000'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, işgal altındaki Batı Şeria'da da şiddetin devam ettiğini vurguladı.

Guterres, nesiller boyu Filistinlilerin UNRWA'ya güvendiğini ifade ederek, "Ancak Ajansın durumu giderek daha da tehlikeli hale geliyor. İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında kapsamlı kısıtlamalarla karşı karşıya ve bölge genelindeki çalışmalarını tehlikeye atan bir nakit açığı var." dedi.

Acı verici katı mali tedbirlere rağmen ajansın 100 milyon dolar tutarındaki açığı bulunduğuna işaret eden Guterres, "UNRWA'nın görevini yerine getirme kabiliyetini tehlikeye atan likidite krizi beni derinden endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

"UNRWA, istikrarsızlık çağında istikrarlı bir güçtür"

Guterres, UNRWA'nın 2,6 milyon insana hayati önem taşıyan hizmetler sağladığını hatırlatarak, mevcut nakit açığının tüm bölge için ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu ve UNRWA'yı "istikrarsızlık çağında istikrarlı bir güç" olarak niteledi.

Öte yandan UNRWA'nın çalışmalarının baltalanması yönünde devam eden çabalardan da dehşete düştüğünü dile getiren Genel Sekreter, "Dezenformasyon, karalama kampanyaları, yasal düzenlemeler, operasyonel kısıtlamalar, diplomatik engeller. Bu eylemler milyonlarca Filistinlinin refahını tehdit ediyor." dedi.

Guterres, ayrıca Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 390'dan fazla BM çalışanının öldürüldüğüne dikkati çekerek, "Ajansın Gazze Şeridi'ndeki tüm binaları hasar gördü veya yıkıldı. Yaklaşık 18 aydır, uluslararası personelinin hiçbirinin işgal altındaki Filistin topraklarına girmesine izin verilmemektedir." diye konuştu.

UNRWA'nın Filistin'de iki devletli adil ve kalıcı bir siyasi çözüm için gerekli insani koşulların korunmasında hayati önem taşıdığını vurgulayan Guterres, BM'ye üye devletlere Ajans için siyasi ve mali destek çağrısı yaptı.

Guterres, "Ajans ve hizmet ettiği herkes için sesinizi yükseltmeye devam edeceğinize güveniyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten UNRWA'ya Destek Çağrısı - Son Dakika

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