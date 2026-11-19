BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, UAD'nin Myanmar ordusunun 2016-2017 yıllarında Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarında "soykırım suçu" işlendiğine ilişkin kararını değerlendirdi.

UAD'nin Gambiya-Myanmar davasında verdiği kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, "Bu karar, soykırım mağduru Rohingyaların güçlü bir şekilde tanınması anlamına geliyor. Uluslararası adaletin bir göstergesi ve bu tür korkunç eylemler için cezasızlığın kabul edilemez olduğunun yeniden teyidi niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Guterres, mahkemenin, Myanmar'ın Rohingyalılara karşı soykırım suçu işlediğine hükmettiğine dikkat çekerek, "Mahkeme, kararında, 10 binden fazla insanın öldürülmesi, tecavüzler ve aşırı zorluklar da dahil olmak üzere bu davanın korkunç gerçekliğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararının bağlayıcı, kesin ve temyiz edilemez nitelikte olduğuna dikkati çeken Guterres, Myanmar'ın her türlü ihlali durdurarak, benzer ihlallerin devamını engelleyecek ve failleri sorumlu tutacak adli süreci başlatması, yerlerinden edilen Rohingyaların güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlaması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Myanmar'da cezasızlık döngüsünü kırmak ve hesap verebilirliği sağlamak, ulusal uzlaşma ve kalıcı barış için elzemdir." ifadesine yer verdi.

Bu kararın BM bünyesinde dikkatle inceleneceğini kaydeden Guterres, tüm ülkelerin Soykırım Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini hatırlattı.

Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmış ve bu kapsamda katliamlar, tecavüzler ve köy yakmaları yaşanmıştı. Saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

Gambiya da, bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.

UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.