Güzelbahçe Belediyesi, Çifte Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi, Çifte Sözleşme İmzaladı

Güzelbahçe Belediyesi, Tüm-Bel-Sen ve Belediye İş Sendikası ile çifte toplu sözleşme imzaladı. Başkan Günay, işçi haklarını koruma konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

10.10.2024 16:15  Güncelleme: 16:52
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi, memur sendikası Tüm-Bel-Sen ve Belediye İş Sendikası ile çifte sözleşme imzaladı. Başkan Günay, "Hak verilmez alınır, işçimizin emekçimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız" diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi ile Memur ve İşçi sendikaları arasında çifte toplu sözleşme imzalandı. Törene Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Tüm-Bel-Sen İzmir 2'nolu şube Başkanı Nihat Filiz, Belediye İş Sendikası 4'nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Belediye Meclis üyeleri, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran ve belediye çalışanları katıldı.

"Zafer sokakta kazanılır"

İşçi ve emekçilerle birlikte daha güzel sözleşmelere imza atacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Ailem benim için kıymetli çünkü yağmurda, sıcakta soğukta iyi günde kötü günde 15 yıldır Belediye ailemle birlikte omuz omuza çalışıyoruz, Güzelbahçe için alın teri döküyoruz. Arkadaşlar hak verilmez alınır. Zafer sokakta kazanılır. Hak sokakta kazanılır, sizler de bunu yapıyorsunuz. Sokakta, parkta, kaldırım taşında, masa başında her bir noktada alın teriniz var. Biz emek vermeye çalışmaya geldik. Seferihisar yolunda çalışma yapıyoruz. Karayolları çalışmayın trafik sıkışıyor. Peki biz de gece 04: 00'de çalışmaya başladık. Hayır desinler bu saate olmaz gece 01: 00'de çalışırız. Bu ekip çalışmak için sahada. Bu ekip Güzelbahçe'nin hakkettiği değer için çalışıp hakkını alıyor. Helal hoş olsun size aldığınız her bir kuruşu. Atamızın huzurunda söz veriyoruz, işçimizin memurumuzun sendika sözleşmesini öyle imzalıyoruz. Böyle bir ekip, böyle uyumlu meclis üyeleri olduğu sürece biz daha güzel projelere ve sözleşmelere imza atacağız" dedi.

"Karanlık güçlere geçit yok"

Karabağlar ilçesinde Gazetecilere yapılan saldırıyı kınayan Başkan Günay, "Karabağlarda yaşanan gerici, yobaz saldırıyı kınıyoruz. Atatürk'ün izinde, her türlü gericiliğe ve yobazlığa karşı Güzelbahçe olarak karşı duracağız ve bir kez daha ses yükseltiyoruz. Her gün bir kadın cinayetiyle, kadına karşı şiddetle karşı karşıyayız. Şiddet nereden ve nasıl gelirse gelsin tam karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Yarın ilçe başkanlığımızın düzenleyeceği kadına şiddete karşı yürüyüşe tüm Güzelbahçelileri kadınlarımızla birlik beraberlik içinde olmaya davet ediyorum. Bu şiddete yobazlığa hiçbir zaman meydanı bırakmayacağız. 10 Ekim Gar Katliyamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızı anıyor, ülkeyi karanlığa gömmeye çalışanların tam karşında olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz" diye konuştu.

Tüm meclis üyeleri adına söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Memet Eren, "Bir aileye girdiğinizde yüzler gülüyorsa o ailede birlik, beraberlik, sevgi ve uzlaşı vardır. Bu büyük aile bu anlayışla bugün toplu sözleşmeyi imzaladı. CHP emeği esas alan bir partidir. Başkanımızda bu anlayışla hareket ettiği için kendisini kutluyor, tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tüm Belsen 2'nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Ülkemizde ciddi bir kriz ve yoksulluk var. Kadınlarımız şiddete cinayete çocuklarımız ise tacize uğruyor. Hukuki olarak caydırıcılık olmadığı için vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Güzelbahçe'de işçilerimiz memurlarımız barış ve huzur içinde çalışıyor. Bugün bu ortama vesile olan toplu sözleşmeye emek veren başta Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay olmak üzere belediye bürokratlarına, temsilcilerimize ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye İş Sendikası 4'Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, "Bir ülkede adalet hukuk yoksa sözleşmenin bir anlamı yok. Bu ülkede ne adalet ne de hukuk var. 12 bin liraya geçinmeye çalışan milyonlar var. Herkes AŞ ve geçim derdinde. Mustafa Günay gibi belediye başkanları olduğu sürece bu ülke düzlüğe çıkacak. 6 ay gibi kısa sürede büyük işler başardınız. Biz de emeğimizin karışığını aldık. Tüm işçi ve memur arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından başkan ve sendika temsilcileri işçi ve memurlara çiçek takdim etti. Toplu aile fotoğrafı çekildi. Vatandaşlara lokma, kavurma ve pilav ikram edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi, Çifte Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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