Güzelbahçe Belediyesi Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaştı - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaştı

Güzelbahçe Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren huzurevleri sakinlerini bir araya getirerek bayramlaşma ve babalar günü etkinliğini düzenledi. Belediye başkanı ve ilçe yöneticileri de etkinliğe katılarak huzurevi sakinleriyle dans etti.

14.06.2024 18:43
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren huzurevleri sakinlerini Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu'nda bir araya getirerek bayramlaşma ve babalar günü etkinliğini bir arada kutladı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri eşleriyle birlikte etkinliğe katılarak müzik eşliğinde huzurevi sakinleriyle dans etti.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay huzurevi sakinlerini tek tek ziyaret edip hediyeler ve çiçek takdim edip, sohbet etti. "Büyüklerimizi asla yalnız bırakmayacağız" diyen Günay, şunları söyledi:

"Görüyorum ki Güzelbahçe'de yaşlılarımız da çok mutlu. Hemşerilerimiz Güzelbahçe'de yaşlı olmanın ayrıcalığını yaşıyor. Onlarla daha çok bir araya geleceğiz. Etkinlikler düzenleyeceğiz. Huzurevlerimiz büyüklerimize böyle güzel baktıkları sürece Güzelbahçe Belediyesi olarak her eksiklerini ve isteklerini yerine getireceğiz. Yaşlılarımız asla yalnız değil. Güzelbahçe Belediyesi ailesi olarak her daim büyüklerimizin yanındayız. Bu değerlerimize hizmet etmek için her daim göreve hazırım."

Konuşmaların ardından Güzelbahçe Halk Müziği Korosu Şefi Eren Kırca yönetiminde türküler söylendi. Nuran Uzun yönetiminde Güzelbahçe Belediyesi Ritim Grubu gösteri sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaştı - Son Dakika

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