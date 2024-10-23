Güzelbahçe Belediyesi İstikbal Caddesi'ni Yeniliyor - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi İstikbal Caddesi'ni Yeniliyor

Güzelbahçe Belediyesi, İstikbal Caddesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarıyla yaya ve bisiklet yolları ekliyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay, projenin önemine vurgu yaparak, caddeyi şehrin cazibe merkezi haline getireceklerini belirtti.

23.10.2024 09:50  Güncelleme: 10:21
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi, 2 kilometre uzunluğundaki ilçedeki İstikbal Caddesi'ni yeniliyor.

Güzelbahçe Belediyesi tarafından İstikbal caddesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan belediye başkanı Mustafa Günay, "Bu caddemiz bizim için önem arz ediyor. Bu yol güzergahında Güzelbahçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü var. Belediye binamız, Fen ve Temizlik işleri müdürlüklerimiz bu cadde üzerinden Güzelbahçelilere hizmet sağlıyoruz. Bizim için büyük önem arz eden bir cadde. Fiziki şartları yürüyüş ve bisiklet kullanmaya elverişli değildi. Biz de seçimde bu yolda yaya ve bisiklet yolu yapacağımızın sözünü vermiştik. Bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz. Dört şeritli olan bu yolumuzun sağ ve soldan birer şeridini yaya ve bisiklet yoluna ayırıp, araçlar için tek gidiş geliş yapacağız. Ayrıca peyzaj düzenlemesi yapılarak yüzden fazla manolya ağacı ile istikbal caddesi şehrin yeni cazibe merkezi haline gelecek" diye konuştu.

Her söylediklerini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Günay, "Mazbatamızı aldık, sahil projemize kepçelerle girdik. O günden bugüne 180 gün geçti. Biz bu süreçte 12 projemizi tamamladık, bazıları devam ediyor. Seçim bildirgemizde 24 adet proje vardı. Bunların yarısını 180 gün içerisinde tamamladık. Bu büyük bir özveri ve ekip işidir. Biz inandık ekibimizle bu projeleri tıkır tıkır hayata geçiriyoruz. Seçim bildirgemizde olmayıp da yapmış olduğumuz birçok proje ve çalışmada var. Aslında biz bir seçim bildirgesini bitirdik, yenisini yapıyoruz. Güzelbahçe hak ettiği hizmeti alması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz. Güzelbahçe yarımadanın kapısı, burası geçilen bir yer değil gezilip görülmesi ve yapılan hizmetlerin direk halka yönelik olduğunu bilinmesini isteriz. Biz her şeyimizi halk için halkla beraber yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi İstikbal Caddesi'ni Yeniliyor - Son Dakika

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