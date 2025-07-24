Hacettepe Hastanesinde Yangın

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Çocuk Acil Servisi binasında çıkan yangın söndürüldü.
Saat 18.30 sıralarında hastanenin çocuk acil binasından dumanlar yükseldiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının, binanın 9'uncu katındaki güç kaynağı odasında çıktığı belirlendi.
Ekipler yangını söndürürken, yenidoğan servisindeki 12 bebek de tedbir amaçlı başka hastanelere nakledildi.
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