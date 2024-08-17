Hacıbektaş\'ta Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Başladı

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(HACIBEKTAŞ) - Hacıbektaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki programı başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Utanmadan 30 milyon Alevinin inancını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir müdürlüğüne bağlamaya çalışıyorlar. 30 milyon Alevi o Kültür Bakanlığı'nın içine sığmaz. Aleviler rızalığı candan alırlar, sizden, saraydan rızalık almanızı istiyorlar" dedi.

Hacıbektaş Belediyesi ve İBB tarafından düzenlenen 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan şunları söyledi:

" Türkiye'de bu coğrafyada ilk kayyım Hacıbektaş Veli Dergahı'na atanmıştır. 800 yıl önce Hacıbektaş Veli Dergahı Nakşi şeyhlerine devredilmiştir. Dün Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'na Alevi canlar kabul edilmedilerse bütün fiziki kırımlara rağmen asimilasyon politikalarına rağmen inançlarını 800 yıldır yaşatarak bugünlere getirdilerse bugün halkın iradesine atanan kayyımları bizler de Alevi yurttaşlarımız gibi Hacıbektaş-ı Veli öğretisine sahip Alevi canlar gibi bu coğrafyada kabul etmeyeceğiz.

Milyonlarca Alevi yurttaşımızın yaşamış olduğu ibadethanelerini yasaklıyorlar, bugün canlı olan 30 milyon insanın ibadet ettiği Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı gibi müzeye çeviriyorlar. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı bir müze değil, Alevi yurttaşlarımıza bırakılmalıdır. Alevi canlarımız bu Dergah'ta özgürce kendi inançlarını yaşamalıdır.

Bakın Türkiye'de ikili hukuk Kürtlere ve Alevilere uygulanmıyor. Dergah'ın hem cami hem cemevi var. Cami ibadete açık ama cemevi kapalı, bizler bu ikili hukuku reddetmediğimiz müddetçe camiler açık cemevleri kapalı kalacaktır.

Alevilerin ne yasal ne de anayasal hakları vardır. 30 milyon insanın inancının yasal bir güvencesinin karşılığı olmaz mı? Utanmadan başka bir şey daha yapıyorlar 30 milyon Alevinin inancını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir müdürlüğüne bağlamaya çalışıyorlar. 30 milyon Alevi o Kültür Bakanlığı'nın içine sığmaz. Aleviler rızalığı candan alırlar, sizden, saraydan rızalık almanızı istiyorlar."