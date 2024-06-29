Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalleleri Mezarlığını Yenileyecek

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalleleri tarafından kullanılan mezarlıkta yenileme çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, mezarlığın kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Mezarlığın mevcut durumu itibarıyla yetersiz kaldığını anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahallelerinde yaşayan halkımız tarafından kullanılan mezarlık, günümüz şartlarına uygun değildi. Biz de belediye olarak burayı yeniden düzenleme kararı aldık. Yapacağımız düzenleme ile mezarlığımız modern ve kullanışlı bir hale gelmiş olacak."