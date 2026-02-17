Hacılar'da Ramazan'da Destekler Devam Edecek - Son Dakika
Hacılar'da Ramazan'da Destekler Devam Edecek

17.02.2026 11:57
Hacılar Belediye Başkanı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yemek ve eğitim desteği verecek.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli destekler sağlanacağını bildirdi.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ramazan ayı boyunca her gün ortalama 250 vatandaşa iftar ikramında bulunduklarını, evde bakım hizmetinden faydalanan yaşlı ve bakıma muhtaç büyüklere günlük sıcak yemek ulaştırdıklarını, ay boyunca yaklaşık 7 bin 500 öğünü ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Sosyal faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen destekleri anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl belediyemiz ve hayırseverlerimizin işbirliğiyle 100 ton kömür dağıtımı yaptık, 500 çocuğumuza ayakkabı ulaştırdık, 135 ailemize erzak desteği sağladık. Her gün düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere 100 kişilik sıcak yemek götürdük. Kaymakamlığımız bünyesindeki Aile Destek Merkezi kursiyerlerine günlük 60 kişilik yemek verdik. Toplamda 37 bin 500 öğün yemek yardımını vatandaşlarımızla buluşturduk. Belediyemiz ve Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) işbirliğiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda belirlenen 225 ihtiyaç sahibi öğrencimize eğitim destek paketleri sunduk. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Özdoğan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl ramazan ayında da hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini, Hacılar'da kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

