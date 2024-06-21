Hacılar Medine'de Peygamber Efendimizi ziyaret ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacılar Medine'de Peygamber Efendimizi ziyaret ediyor

Mekke'de hac menasiklerini tamamlayan milyonlarca Müslüman, Medine'ye geçerek Peygamber Efendimizi ziyaret ediyor. Hacılar, Mescidi Nebevi'de randevu ile girilebilen Ravza-i Mutahhara'ya 15 dakika dua etme imkanı buluyor. Medine'de kalma süresi genellikle 3 gün olan hacılar, cennet bahçesine girmek için randevu alıyor ve burada namaz kılıp dualar ediyorlar.

21.06.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Hacılar 'Cennet Bahçesine' koştu

Mekke-i Mükerreme'de hac menasiklerini yerine getirerek, hacı ünvanına kavuşan milyonlarca Müslüman Medine-i Münevvere'ye geçerek, Peygamber Efendimizi (sallallahu aleyhi ve sellem) ziyaret ediyor

Mescidi Nebevi'de randevu ile girilebilen Ravza-i Mutahhara (cennet bahçesi) her bir hacı için 15 dakika dua etme imkanı sağlanıyor

MEDİNE - Dünya'nın dört bir tarafından Mekke-i Mükerreme'ye gelen hacı adayları, menasikleri tamamlayıp hacı unvanını aldıktan sonra Peygamber Efendimizi (sallallahu aleyhi ve sellem) ziyarete geliyor.

Medine-i Münevvereye 5-7 saatlik bir otobüs veya tren yolculuğundan sonra ulaşan hacılar, eşyalarını otellerine bıraktıktan sonra Mescidi Nebevi'de namaza koşuyor. Edeben, günde bir defa Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) kabrini selamlayan hacılar, Nusuk uygulaması üzerinden randevu alınan Ravza-i Mutahhara'yı (Cennet Bahçesi) bir defa ziyaret edebiliyorlar. Baki Kabristanı karşısında, plastik bölmelerle oluşturulan padoklardan geçip, tek sıra bekleyen hacılar, daha sonra geldikleri kafile ile birlikte Cennet Bahçesi diye bilinen alana girebiliyorlar. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) namaz kıldırdığı minberi ile Hazreti Aişe validemizin (radıyallahu anha) odasının bulunduğu, (şimdi türbesinin olduğu yer) olarak tarif edilen Ravza-i Mutahhara'ya (cennet bahçesinde) alınan ziyaretçiler namaz kılıp bol bol dualar ediyorlar. Grup olarak randevu alınabildiği gibi cep telefonunuzdaki uygulama üzerinden münferid olarak da, randevu alınabiliyor. Ancak hac vizesi olan ziyaretçilerin ziyarete bir defa girme imkanı bulunuyor. Başka vizelerle hacca gelenler ise, cennet bahçesine girmenin farklı yollarını deniyorlar. Bazen 3 gün yoğunluktan randevu verilemediği olabiliyor. Medine-i Münevvere'de kalma süresi genellikle 3 gün olarak planlanıyor. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) kabri ile hutbe okuduğu minberim arasındaki alan cennet bahçelerinden bir bahçedir hadis-i şerifi mucibince, Ravza-i Mutahhara yoğun ilgi görüyor. . Peygamber Efendimiz, "Kim benim minberim ve ravzam arasını ziyaret eder ise, cennettedir' hadisi şerifi münasebeti ile bütün Müslümanlar bu alanda namaz kılıp, dualar ediyor. Her ekibe 15 dakikalık bir süre veren görevliler, ikinci grubu almadan alanı boşaltıyorlar. Türk hacıları ise bu alanda bol bol tövbe istiğfar edip, namaz kılıp dua ediyorlar. Daha sonra Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti Ebubekir (radıyallahu anh) ile Ömer Efendilerimizin (radıyallahu anh) kabri önünden geçen hacılar, güçlü bir hissiyat ile Mescidi Nebevi'den ayrılıyorlar. Hacıların tekrar girmek için yanıp tutuştukları cennet bahçesine, randevu almak için bazı grupların Mekke'den yola çıkarken müracaat ettikleri öğrenildi. Diyanet görevlileri ve acente rehberleri de heyetlerin, cennet bahçesine giriş işlemlerini takip ediyor. Kafilelerin içeri hızlıca alınmalarına yardımcı oluyor. İkinci bir defa daha Ravza-i Mütehhara'ya girmek ise ancak nasiplilere ve torunlarına mümkün oluyor.

Peygamber efendimiz, Ravza-i Mutahhara'yı Mescid-i Nebi içerisinde yer alan "Kabrim ile minberim arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir" şeklinde buyurmuştur.

Kaynak: İHA

Mekke, Hac, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Medine'de Peygamber Efendimizi ziyaret ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
08:40 Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
22:45 Demokrat Partili Enginyurt’tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
22:09 Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift’in uçağını boyadı Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift'in uçağını boyadı
21:38 Şanlıurfa’da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı
20:36 Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz
19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 10:43:04. #1.11#
SON DAKİKA: Hacılar Medine'de Peygamber Efendimizi ziyaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement