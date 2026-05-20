Hacımirza\'da Bayrak Gururu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Hacımirza köyü sakinleri ve köy muhtarı Ömer Koçak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikti.

Muhtar Ömer Koçak, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda köyün evliya tepesine köylüler ile Türk bayrağı dikmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koçak, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türk bayrağı köyümüzün en güzel yerinde dalgalanacak. Allah bayrağımızı hiçbir zaman indirmesin, yere düşürmesin. O bayrak ne kadar güzel dalgalanırsa dünya da o kadar huzur olur. Köyümüzün hakim tepesine şanlı bayrağımızı göndere çekmenin ve dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.