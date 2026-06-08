Hafızlık Kız Kur'an Kursu için Kermes Düzenlendi

Seydişehir'de yapımı devam eden Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatına destek amacıyla kermes düzenlendi.

Hüdaverdi Cami yanında kurulan Hayır Çarşısının açılışına Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ökkeş Keser, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Girgin, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Fatih Koç'un yaptığı duanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Hayır Çarşısında döner, kavurma, sarma, gözleme, içli köfte, baklava ve çeşitli tatlıların yanı sıra yöresel ve doğal ürünler, peynir çeşitleri ile el emeği ürünler satışa sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çarşıda elde edilecek gelirin, Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatının tamamlanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Hayır Çarşısı, 12 Haziran'a kadar açık kalacak.