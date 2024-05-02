Hafızlık öğrencileri sanatla motive oluyor - Son Dakika
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Hafızlık öğrencileri sanatla motive oluyor

Sorgun Müftülüğü Hz. Aişe Kız Kur'an Kursunda hafızlık ve Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler, sanatsal faaliyetlerle zihinlerini dinlendirerek motive oluyor. Resim, ahşap yakma ve taş boyama gibi kurslara katılan öğrenciler, yeteneklerini keşfedip geliştirirken duvarları da resimlerle süslüyorlar. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar, öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutarak stres atmasını sağlıyor.

02.05.2024 00:35
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Hafızlık öğrencileri sanatla motive oluyor

YOZGAT - Sorgun Müftülüğü Hz. Aişe Kız Kur'an Kursunda, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim eğitimlerini sürdüren öğrenciler, sanatsal faaliyetlerle de zihinlerini dinlendirerek motive olmaları sağlanıyor.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Hz. Aişe Kız Kur'an Kursuna açılan resim kursunda yaşları 12 ila 15 arasında değişen hafızlık öğrencileri, boş zamanlarını sanatla uğraşarak geçiriyor. Günün büyük kısmını Kur'an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi alarak geçiren öğrenciler, Sorgun Halk Eğitim Merkezinde görevli resim öğretmeni Selver Şimşek öncülüğünde resim, ahşap yakma ve taş boyama gibi kurslara da katılıyor. Öğrencilerin kursta hem motivasyon düzeyleri yüksek tutuluyor hem de yetenekleri keşfedilerek geliştirmeleri sağlanıyor.

Hafızlık öğrencileri yeteneklerini tablo ve taşlara yansıtırken kursun boş duvarlarına da resimler çizerek duvarları güzelleştiriyorlar.

"Motive olup stres atıyorlar"

Sorgun Halk Eğitim Merkezinde görevli Resim Öğretmeni Selver Şimşek, resim kursunun 2 yıldır devam ettiğini söyleyerek, "Biz burada öncelikle çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmek için uğraşıyoruz. Öğrencilerimiz burada aynı zamanda hem hafızlık eğitimlerini sürdürüyorlar hem de motive olup stres atıyorlar, onlar için güzel etkinlikler yapıyoruz. Karakalem, tuval çalışmaları, taş boyama gibi etkinlikler yaparak faydalı olmaya çalışıyoruz. Etkinliğimiz 2 yıldır devam ediyor" dedi.

"Biz gitarla ilahi besteleyip ilahi de çalıyoruz"

Öğrencilerin sanatla motive olduklarını belirten Şimşek, "Dersimizi eğlenceli hale getirmek ve onların streslerini azaltmanın yolu sanatla oluyor. Biz de bunu gerek resim gerekse de müzikle birleştirerek daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır, insana rahatlık veriyor, biz gitarla ilahi besteleyip ilahi de çalıyoruz. Bu da öğrencilerimize farklı bir motivasyon kaynağı oluyor. Öğrencilerimizin daha önce belli bir yetenekleri vardı ancak kursumuzla beraber potansiyellerini daha da üst seviyeye taşıdılar. Gerçekten çok güzel çalışmalar ortaya çıkardılar" şeklinde konuştu.

Hafızlık öğrencileri ise Halk Eğitim Merkezince açılan kursların kendilerini motive ederek zihinlerini dinlendirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Stres, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafızlık öğrencileri sanatla motive oluyor - Son Dakika

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