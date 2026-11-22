Libya'nın doğusunda Halife Hafter'e bağlı Ulusal Ordu, Mısır'ın Bingazi'deki askeri uzmanlarını geri çektiği ve Kahire ile aralarında anlaşmazlık bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordunun yazılı açıklamasında, bazı medya organlarında Mısır ile anlaşmazlık yaşandığı ve Mısırlı askeri uzmanların Bingazi'den çekildiği yönünde yer alan haberlerin takip edildiği belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Mısırlı kardeşlerimizle iletişim ve koordinasyon, iki taraf arasındaki ilişkilerin sağlamlığını yansıtacak şekilde doğal seyrinde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mısır ile ilişkilerin köklü tarihi bağlara, karşılıklı güvene ve ortak çıkarlara dayalı "sağlam ve uzun soluklu bir ortaklığı" temsil ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mısır ile ilişkilerin sağlamlığı, askeri ve güvenlik alanlarındaki yakın işbirliğinin yanı sıra yeniden imar, kalkınma ve altyapı projelerindeki geniş çaplı işbirliğinde somutlaşmaktadır. Bu durum, ortaklığın derinliğini, her iki ülke için önemini, ortak ulusal güvenliği koruma ve bölgenin güvenlik ile istikrarını güçlendirmedeki rolünü yansıtmaktadır."

-Mısır iddiaları yalanlamıştı

Mısır'ın Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Ziya Raşvan da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Bingazi'deki askeri uzmanlarını geri çekmediğini ve Halife Hafter ile aralarında hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını duyurmuştu.

Raşvan, yerel basında yer alan açıklamasında dolaşıma sokulan iddiaların "tamamen asılsız olduğunu ve iki taraf arasındaki yakın ilişki ve koordinasyonu yansıtmadığını" kaydetmişti.