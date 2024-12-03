VİYANA, 3 Aralık (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Viyana Uluslararası Havalimanı'nda birlikte fotoğraf çektiren Hainan Havayolları yolcuları ve mürettebatı, 1 Aralık 2024.
Hainan Havayolları, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu ile Avusturya'nın başkenti Viyana arasındaki direkt yolcu uçuş rotasının pazar günü hizmete girdiğini bildirdi. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Hainan Havayolları Viyana'ya Uçuş Başlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?