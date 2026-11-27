NANJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'de kalkan yöntemiyle inşa edilen dünyanın en uzun su altı karayolu tüneli olan Haitai Yangtze Nehri Tüneli'nin sağ kolunun nehir altından geçen kısmının inşası tamamlandı. Çin'in geliştirdiği tünel açma makinesinin perşembe günü nehir altındaki 7,46 kilometrelik inşaat çalışmasını tamamlamasıyla tünelin iki kolundan biri nehrin güney kıyısına ulaştı.

Maksimum kazı çapı 16,64 metre olan tünel açma makinesi Jianghai, Nisan 2025'te nehrin kuzey kıyısında çalışmalarına başlamış ve aynı yılın eylül ayında nehir altındaki bölüme girmişti.

Projede Çin Demiryolları 14. Büro Grubu adına kalkanlı tünel açma çalışmalarını denetleyen Meng Defeng, makinenin günde ortalama 20 metre ilerlediğini ve nehir altından geçişin yaklaşık 14 ayda tamamlandığını söyledi.

Çin'in en uzun nehrinin altından geçen tünel, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Nantong kentine bağlı Haimen ile Suzhou kentine bağlı Taicang'ı birbirine bağlayan önemli bir karayolu bağlantısının inşasında önemli bir aşamayı oluşturuyor.

Yaklaşık 39,07 kilometre uzunluğa sahip tünelin, iki paralel tünel kolundan oluşan 11,185 kilometrelik bölümü su altından geçiyor.

Hizmete girdiğinde Nantong ile güneydeki Jiangsu ve Shanghai arasındaki yolculuk sürelerini kısaltacak olan tünel, Yangtze Nehri Deltası'ndaki karayolu bağlantılarının gelişmesini sağlayacak.