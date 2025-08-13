Haiti'deki Çete Liderine ABD Yaptırımlarıyla Suçlama

SAN Haiti'nin "en güçlü" silahlı çete elebaşlarından biri olarak gösterilen Jimmy Cherizier ve işbirlikçisinin ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandıkları bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Columbia Bölgesi Federal Mahkemesinin, "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier ve Bazile Richardson isimli Haiti kökenli ABD vatandaşı hakkında iddianame sunduğu belirtildi.

İddianamede, Cherizier ve Richardson'un ABD'de toplanan fonları Haiti'deki çete faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kullanarak ABD'nin uyguladığı yaptırımları ihlal etmekle suçlandığı aktarıldı.

Bu fonların, çete üyelerinin maaşlarını ödemek ve Haiti'deki yasa dışı silah satıcılarından mühimmat almak için kullanıldığı belirtilen iddianamede, bu silahların ABD'den yasa dışı yollarla getirildiği de vurgulandı.

İddianamede, Cherizier'in Haiti'de yaşayan 5 işbirlikçi ile New York bölgesinde yaşan 2 işbirlikçisi daha olduğu ileri sürüldü.

Cherizier ise sosyal medyada paylaştığı videoda, söz konusu iddiaları yalanlayarak "ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) beni arıyorsa ben buradayım. Onlarla işbirliği yapmaya hazırım ancak tek bir şartla, o da yalan söylenmemesi." ifadelerini kullandı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.