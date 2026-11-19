Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'te güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 34 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haiti Ulusal Polisi'nden (PNH) yapılan açıklamada, Port-au-Prince'nin güneyindeki Martissant bölgesinde silahlı çete mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Grand Ravine çetesine "büyük" darbe indirildiği vurgulanarak, "Martissant'ta operasyon: Ti Lapli'ye ait bir sığınakta 34 haydut etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Ulusal basında yer alan görüntülerde, bölgeye üç zırhlı aracın girdiği ve İHA saldırısına uğradığı değerlendirilen bir evde patlama meydana geldiği görüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, "Ti Lapli" lakaplı Renel Destina, Haiti'de barış, güvenlik ve istikrarı tehdit eden eylemlerde bulunan Grand Ravine çetesinin elebaşı olarak biliniyor.

Martissant, başkent Port-au-Prince ile ülkenin güneyi arasındaki ana kara yolunda bulunuyor ve 2021'den bu yana silahlı çetelerin kontrolünde.

BM ve ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Grand Ravine çetesinin elebaşı Destina, Haiti'de devlet kurumlarını hedef alan çetelerin oluşturduğu Viv Ansanm ittifakının da önde gelen isimleri arasında gösteriliyor.