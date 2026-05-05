HAK-İŞ, 1 Mayıs'ta Taksim'de Taleplerini Yükseltti

05.05.2026 23:03
HAK-İŞ, 1 Mayıs'ta Taksim'de çelenk bırakarak işçi hakları ve adalet taleplerini dile getirdi.

(İSTANBUL) - Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

HAK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, "İşsizliğin intiharlara dönüşmediği bir Türkiye için buradayız. İnsan onuruna yaraşır iş, adil ücret için buradayız. Çalışma hakkının temel insan hakkı olduğu bir ülke için buradayız. Cinayete dönüşen iş kazalarına artık yeter demek için buradayız. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması için buradayız" dedi.

HAK-İŞ yöneticileri ve sınırlı sayıdaki sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Anıt önünde açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, şu ifadelere yer verdi:

"1886 yılında ABD'nin Chicago eyaletinde insanlık dışı çalışma koşullarına karşı gelen, 8 saatlik çalışma talebiyle masum bir iş bırakma talebinin tüm dünyada karşılık bulduğu, kabul edildiği Emek ve Dayanışma Günü'nün 140. yıl dönümü. Hep birlikte Taksim Meydanı'ndayız maalesef tarihte kanlı 1 Mayıs olarak bilinen 1 Mayıs 1977 yılında bu alanı tamamen insani taleplerle, demokratik haklarını kullanarak buraya çıkmış olan işçi kardeşlerimiz maalesef provokasyonlara tabi tutularak burada sistematik şekilde katledildi. Aradan geçen 49 yıla rağmen hala faillerinin bulunamamış olmasının bir garabet olduğunu da ifade etmek isteriz. Faillerin bir an evvel gün yüzüne çıkartılmasını ve yargılanması taleplerimizi devam ettiriyoruz."

"Alanlardan akan kanın değil, alınlardan akan terin günüdür 1 Mayıs"

1 Mayıs meydanlarının kavga ile kan, gözyaşı ile anılmasına HAK-İŞ olarak karşıyız. 1 Mayıs'ta 16 milyon sigortalı çalışan işçi kardeşimizin müşterek sorunlarının alanlardan haykırılmasını, müşterek problemlerine karşı taleplerinin alanlardan haykırılması taraftarıyız. Alanlardan akan kanın değil, alınlardan akan terin günüdür 1 Mayıs. Dolayısıyla HAK-İŞ olarak Taksim Meydanı'ndayız. 81 ilin tamamında meydanlarda işçi kardeşlerimizin sorunlarını haykırıyoruz. İşçi arkadaşlarımızın sorunları malumunuz çok fazla. Emek birlik sisteminden tutun gelir vergisiyle alakalı adaletsizliğe, adil paylaşım sorunlarına, çalışma koşullarının günden güne zorlamış olmasına karşı söyleyecek sözlerimizin tamamını bizler meydanlarda 1 Mayıs günü haykırmayı tercih ediyoruz. 'Birliğimiz gücümüzdür' diyoruz.

"İşsizliğin intiharlara dönüşmediği bir Türkiye için buradayız"

İşsizliğin intiharlara dönüşmediği bir Türkiye için buradayız. İnsan onuruna yaraşır iş, adil ücret için buradayız. Çalışma hakkının temel insan hakkı olduğu bir ülke için buradayız. İntiharların, katliamların olmadığı, huzur dolu bir ülke için buradayız. Cinayete dönüşen iş kazalarına artık yeter demek için buradayız. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması için buradayız. Özgür örgütlenme, özgür toplu pazarlık hakkı için buradayız. Refahın adil paylaşımını istiyoruz. Vergiden adaletin sağlanmasını istiyoruz. Kayıt dışı çalışmaya 'hayır' demek için buradayız. Adil bir emeklilik sistemi talep ediyoruz. Başta Filistin olmak üzere tüm masum coğrafyalardaki silahların talim arenası yaptıkları bir dünyada insanlığın vicdanı olabilmek için buradayız."

Kaynak: ANKA

