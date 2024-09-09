HAK-İŞ'ten Emekçiye Destek Mitingi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HAK-İŞ'ten Emekçiye Destek Mitingi

HAK-İŞ\'ten Emekçiye Destek Mitingi

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, emekçilerin taleplerini dile getirmek için Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te mitingler düzenleyeceklerini açıkladı. HAK-İŞ, işverenlerden hükümete kadar tüm tarafları emekçinin yanında olmaya davet ediyor.

09.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, "Bugüne kadar emekçinin hiçbir talebini görmezden gelmeyen, kulak arkası yapmayan HAK-İŞ, işvereninden, hükümetine kadar tüm tarafları, emekçinin yanında olmaya davet edecektir." dedi.

Değirmenci, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yüz binlerce çalışanın talep ve beklentilerini dile getirmek için Türkiye'nin 3 büyük sanayi şehri olan Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te mitingler yapma kararı aldıklarını hatırlattı.

İlkini Kayseri'de, ikincisini Kocaeli'nde düzenlediklerini ifade eden Değirmenci, "13 Eylül Cuma günü yapacağımız Gaziantep mitingimizle 22 günde üç büyük miting gerçekleştirerek, emekçilerin gücünü ortaya koymuş, haklı taleplerini en güçlü şekilde meydanlardan duyurmuş olacağız." dedi.

HAK-İŞ'in, bu buluşmalarda sadece üyelerinin değil tüm işçilerin sesi olmayı sürdüreceğini anlatan Değirmenci, "HAK-İŞ dün olduğu gibi bugün de yarın da hakkı ve hakikati haykırmaya devam edecektir. İşçiyi girdiği dar boğazdan yine HAK-İŞ'in örgütlü ve onurlu mücadelesi çıkaracaktır. Bugüne kadar emekçinin hiçbir talebini görmezden gelmeyen, kulak arkası yapmayan HAK-İŞ, işvereninden, hükümetine kadar tüm tarafları, emekçinin yanında olmaya davet edecektir." diye konuştu.

Değirmenci, sadece üyelerini değil tüm işçileri HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın 13 Eylül'de düzenleyeceği mitinge davet etti.

Toplantıya HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile HAK-İŞ'e bağlı sendikaların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

gaziantep, Politika, Kocaeli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten Emekçiye Destek Mitingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'ten Emekçiye Destek Mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement