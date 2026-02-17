HAK-İŞ'ten Kadın Anayasası Adımı - Son Dakika
HAK-İŞ'ten Kadın Anayasası Adımı

17.02.2026 15:07
HAK-İŞ, kadın anayasası oluşturmak için Türkiye Kadın Buluşmaları'nda önemli adımlar atacak.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Emeklerinizi, taleplerinizi ve gözlemlerinizi alıp değerlendireceğiz. Sizden gelenleri değerlendirip bir kadın anayasası oluşturmaya çalışacağız. Bu Türkiye'de bir ilk olacak." dedi.

HAK-İŞ'in 50. yıl etkinlikleri kapsamında 7'ncisi düzenlenen Türkiye Kadın Buluşmaları'nın "İstanbul Anadolu Yakası" programı, Pendik'te bir otelde yapıldı.

Programda konuşan Arslan, 50. yıl etkinlikleri kapsamında gün boyu sürecek çalışmalara katılımın önemli olduğunu belirterek, "Siz burada öznesiniz. Emeklerinizi, taleplerinizi ve gözlemlerinizi alıp değerlendireceğiz. Türkiye Kadın Buluşmaları çerçevesinde sizden gelenleri değerlendirip bir kadın anayasası oluşturmaya çalışacağız. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak." ifadelerini kullandı.

Sendikalarda yer alan yöneticileriyle birlikte HAK-İŞ'in gelecekte kadınla ilgili önemli adımlar atacağını kaydeden Arslan, "Kendinizi çok kıymetli hissetmenizi sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Arslan, HAK-İŞ'in faaliyetlerini anlatmanın önemine dikkati çekerek, "İşin arka planında çok ciddi bir projeyi sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. HAK-İŞ 50. yılına bu ülkenin yerli ve milli konfederasyonu olarak giriyor. Binlerce yıllık geleneğimizi, mücadelemizi bu topraklardaki değerlerimizi de işin içine katıyoruz. Biz pergel gibiyiz, pergelin sabit ayağı inançlarımızda, kültürümüzde, medeniyetimizde dururken, hareketli ayağıyla 72 millete destek oluyor." diye konuştu.

Bu toprakların değerlerini, müktesebatını ve kazandırdıklarını koruyarak, evrensel hakların hukukunu gözettiklerini dile getiren Arslan, "Başkasına benzemeyen kendi ilkeleriyle kendi istikametini ortaya koyan bir HAK-İŞ'ten bahsediyoruz. İşçi ve işveren ilişkilerini çatışma, kavga üzerine değil, uzlaşma ve diyalog üzerine inşa ediyoruz. Diyalog bizim gerçek anlayışımızın en önemli hususlarından biri." ifadelerini kullandı.

Kadın erkek arasındaki ücret açığı

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise Türkiye Kadın Buluşmaları kapsamında Trabzon, Samsun, Gaziantep, İzmir ve Van'a gittiklerini, yarın Ankara'da çalıştaylarının sona ereceğini söyledi.

Zengin, kadınla erkek arasındaki ücret açığını kapatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde kadın ve erkek arasındaki ücret açığı çok fazla. Dünyanın kurulduğu günden beri maalesef bu durumla karşı karşıya kalınıyor. Bugün bir erkek 1 dolar alırken kadın aynı iş için 51 cent alıyor. Yani yüzde 49'luk bir açık var. Dünya geneline göre ülkemizde bu durum daha iyi. Ancak yine yüzde 15,60'lık açık söz konusu. Yani aynı işi yapan erkek 100 lira alırken aynı işi, aynı değerde yapan bir kadın 84,40 lira almakta. HAK-İŞ olarak bu açığın sendikalaşmayla birlikte sıfırlanacağını umuyoruz."

Anket çalışması ve sunumların yapılacağı program, bakım hizmetleri, kayıt dışı istihdam, göç, iş, aile ve sosyal yaşam uyumu, metropolde çalışma hayatı, iş barışı, adil geçiş, örgütlenme ve iletişim konuları başta olmak üzere çeşitli başlıklarda eş zamanlı çalıştaylarla sürecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

