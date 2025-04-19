Hakan Fidan'dan Hamas ile Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bugün Ankara'da bir araya geldi. Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile bugün Ankara'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre; görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar görüşüldü. İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekilen görüşmede, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede, Filistinlileri ana yurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğunun vurgulandığı öğrenildi. Yetkili, "Görüşmede, Batı Şeria'daki durum da değerlendirildi. İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi. Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı" bilgisini verdi.

Fidan'ın Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade ettiği öğrenildi.