Hakan Fidan'dan Üç Ülke ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonyalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.