Hakan Fidan, Katar Emiri ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar ziyareti kapsamında bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildiği belirtildi.
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