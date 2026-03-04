Hakan Fidan TBMM'de Bilgi Verecek

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 10 Mart Salı günü İran'daki gelişmeler konusunda TBMM Genel Kurulu'nda detaylı bilgi vereceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefet partisi milletvekilleri ve grup başkanvekillerinin İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM'yi bilgilendirme talebine dair Bakan Fidan'ı aradığını belirterek, Bakan Fidan'ın haftaya salı günü TBMM'yi bilgilendireceğini söyledi.

Zengin, "Dışişleri Bakanımız haftaya salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuya dair detaylı bilgi verecek" ifadelerini kullandı.