(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Toronto'da, Kanada'da yerleşik Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Toronto'da düzenlenen toplantıda Kanada'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla görüştüğünü bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan, Toronto'da Türk İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?