Hakkari\'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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