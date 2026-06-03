Hakkari'de 59 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 59 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari\'de 59 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
03.06.2026 23:55
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Hakkari'de yapılan operasyonla 58 kilo 900 gram skunk ve 3 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 100 parça halinde 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 59 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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