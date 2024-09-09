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Hakkari'de dördüzler okula başladı

Hakkari\'de dördüzler okula başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nurten-Nurettin Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasretini sonlandıran 3'ü erkek, 1'i kız olan dördüzleri okula başladı.

09.09.2024 16:49
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Nurten-Nurettin Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasretini sonlandıran 3'ü erkek, 1'i kız olan dördüzleri okula başladı.

Yüksekova ilçesinde yaşayan ve 6 yıl evlat hasreti çeken Nurten ve Nurettin Bartın çiftinin 5 yıl önce, dördüz bebekleri oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 31 haftalık olarak dünyaya gelen 3'ü erkek 1'i kız bebek, bir süre tedaviye alındı. 2 aylık tedavi sonrası sağlıklarına kavuşan bebeklere Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin isimleri verildi. Dördüz kardeşler, bugün okula başladı. Berber salonu işleten babaları Nurettin ile anneleri Nurten Bartın tarafından TOKİ Anaokulu'na getirilen dördüzlerin heyecanlı oldukları gözlendi. Bartın çifti de büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Nurten Bartın, en az dördüzleri kadar heyecanlı olduğunu belirterek, "Evlatlarım bugün okula başladı. Okula başlamayı çok istiyorlardı ve sürekli bunu dile getiriyorlardı. Okula kayıtlarını yaptırdık ve nihayet anaokuluna başladılar. Dördüzlere sahip olmak, çok güzel bir duygu. Aynı zamanda zor bir süreç yaşadık ve 5 yaşına girdiler. Dün okul alışverişlerini yaptık. Bugün de beslenme çantalarını hazırlayıp, okula getirdik. Yeni arkadaşlarıyla tanıştılar" dedi. Okul müdürü Tatar Orbay ise dördüz öğrencilere sahip olmanın mutluluk verici olduğunu söyleyerek, "Anne ve babalarının yanında görüyordum. Ama bir gün benim öğrencilerim olacaklarını hiç tahmin etmemiştim. Dördüzlerimiz okulumuzun maskotu olacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

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