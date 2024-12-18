Hakkari'de İŞKUR Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de İŞKUR Kura Çekimi Yapıldı

İŞKUR'un TYP kapsamında Hakkari'de 120 kişi için kura çekimi gerçekleştirildi.

18.12.2024 11:47
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Hakkari'de İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek 120 kişi için kura programı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programda, işe alınacaklar noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Programa Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, İŞKUR personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de İŞKUR Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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