Hakkari'de Orman Benim Kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Orman Benim Kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı

Hakkari\'de Orman Benim Kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı

Hakkari'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orman Benim Kampanyası kapsamında, Sümbül Mahallesi'ndeki kent ormanında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Furkan Berber, ilgili kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar çevre bilincini artırmak amacıyla ormanda biriken atıkları topladı.

06.05.2024 15:26
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Hakkari'de "Orman Benim Kampanyası" kapsamında kent ormanında temizlik çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Furkan Berber, ilgili kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Sümbül Mahallesi'ndeki kent ormanında etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla buradaki atıkları topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Orman Benim Kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

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