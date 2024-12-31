Hakkında 12 Yıl Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "Hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç.'yi (26) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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