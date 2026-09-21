Halep kırsalındaki el-İys'te patlamaların mühimmat deposunda çıktığı belirtildi

Halep kırsalındaki el-İys'te patlamaların mühimmat deposunda çıktığı belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye resmi televizyonu el-İhbariyye, Halep'in güneybatı kırsalındaki el-İys'te şiddetli patlamalar olduğunu duyurdu; niteliği araştırılıyor. Yerel kaynaklara göre patlamalar Savunma Bakanlığına ait mühimmat deposunda meydana geldi, ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı.
Suriye'nin Halep ilinin güneybatı kırsalındaki el-İys bölgesinde patlama sesleri duyuldu.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı.
Yerel kaynaklara göre patlamalar, Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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