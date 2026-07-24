Halk Günü Toplantısı'nda Sorunlar Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Halk Günü Toplantısı'nda Sorunlar Masaya Yatırıldı

Halk Günü Toplantısı\'nda Sorunlar Masaya Yatırıldı
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Başkan Güler, 254 kişinin katıldığı toplantıda sorunları dinleyip çözüm için talimat verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Halk Günü Toplantısı'nda 254 kişi ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Halk Günü Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda 254 kişi ile görüşen Güler, sorunların çözümlenmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Güler, birebir görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Her bir talebi dikkatle dinledik, notlarımızı aldık ve çözüm için ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Milletimizin sesine kulak veren, sorunlara çözüm üreten ve her zaman hemşehrilerimizin yanında olan belediyecilik anlayışıyla gönül köprüleri kurmaya, birlikte yönetmeye ve birlikte üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Günü Toplantısı'nda Sorunlar Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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