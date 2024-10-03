Hamaney: Savaşların Nedeni Batı'nın Varlığı - Son Dakika
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Hamaney: Savaşların Nedeni Batı'nın Varlığı

Hamaney, ABD ve Avrupa'nın bölgeden çekilmesi halinde çatışmaların sona ereceğini belirtti.

03.10.2024 14:03
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TAHRAN, 3 Ekim (Xinhua) -- İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, Batı Asya'daki sorunların temel nedeninin ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin bölgedeki varlığı olduğunu söyledi.

Hamaney'in Ofisi'nin resmi internet sitesinde Çarşamba günü yayımlanan açıklamaya göre, Hamaney bu sözleri başkent Tahran'da İranlı elit bir grup ve bilim insanlarıyla bir araya geldiği ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiği toplantıda sarf etti.

Hamaney, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin bölgeyi terk etmesi halinde "çatışmaların, savaşların ve kavgaların tamamen duracağını" söyledi.

Hamaney bölge ülkelerinin kendi kendilerini yönetebilecek kapasitede olduklarını ve barış ve refah içinde bir arada yaşayabileceklerini vurguladı.

Hamaney'in sözleri, İran'ın Salı akşamı İsrail'deki hedeflere yaklaşık 180 balistik füze fırlatmasının ardından geldi. Tahran bu saldırının İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı Abbas Nilfuruşan'a yönelik suikastlarına ve İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan ve Filistin halkına karşı tırmandırdığı "kötü niyetli eylemlere" misilleme olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ali Hamaney, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney: Savaşların Nedeni Batı'nın Varlığı - Son Dakika

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