Hamaney: Savaşların Nedeni Batı'nın Varlığı

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TAHRAN, 3 Ekim (Xinhua) -- İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, Batı Asya'daki sorunların temel nedeninin ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin bölgedeki varlığı olduğunu söyledi.

Hamaney'in Ofisi'nin resmi internet sitesinde Çarşamba günü yayımlanan açıklamaya göre, Hamaney bu sözleri başkent Tahran'da İranlı elit bir grup ve bilim insanlarıyla bir araya geldiği ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiği toplantıda sarf etti.

Hamaney, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin bölgeyi terk etmesi halinde "çatışmaların, savaşların ve kavgaların tamamen duracağını" söyledi.

Hamaney bölge ülkelerinin kendi kendilerini yönetebilecek kapasitede olduklarını ve barış ve refah içinde bir arada yaşayabileceklerini vurguladı.

Hamaney'in sözleri, İran'ın Salı akşamı İsrail'deki hedeflere yaklaşık 180 balistik füze fırlatmasının ardından geldi. Tahran bu saldırının İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı Abbas Nilfuruşan'a yönelik suikastlarına ve İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan ve Filistin halkına karşı tırmandırdığı "kötü niyetli eylemlere" misilleme olduğunu iddia ediyor.