Hamas: Gazze Şeridi'nde Kıtlık Tehlikesi - Son Dakika
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Hamas: Gazze Şeridi'nde Kıtlık Tehlikesi

Hamas, insani yardımların yetersizliği ve İsrail'in sınır geçişlerini kapatması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Hamas, açlık ve kıtlık tehdidinin İsrail'in geçişleri kapatması ve yardımların yetersizliği nedeniyle yaşandığını belirtti. Ayrıca İsrail'in açlığı bir silah olarak kullanmasının bir savaş suçu olduğu ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım suçunun devam ettiğinin teyidi olduğu vurgulandı. Hamas, Arap ve İslam ülkelerinden Gazze'deki halka yardım sağlamak amacıyla geçişlerin açılması yönünde çaba ve baskı göstermelerini istedi ve uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e derhal müdahale etmesi ve masum sivillere yönelik barbarca İsrail saldırısını durdurmaya zorlaması ve Gazze Şeridi'nin her bölgesine yardım malzemelerinin girişi için baskı yapması çağrısında bulundu.

12.06.2024 23:55
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Hamas, insani yardımların yetersizliği ve İsrail'in sınır geçişlerini kapatması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımız, özellikle Gazze ve Kuzey eyaletlerinde, acımasız aç bırakma savaşının tırmanması nedeniyle insani felaketin ağırlaşmasıyla ve kıtlığın belirtileriyle karşı karşıyadır." ifadelerine yer verildi.

Açlık ve kıtlık tehdidinin İsrail'in geçişleri kapatması ve yardımların yetersizliği nedeniyle yaşandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in açlığı bir silah olarak kullanmasının bir savaş suçu olduğu ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım suçunun devam ettiğinin teyidi olduğu vurgulandı.

Arap ve İslam ülkelerinden, Gazze'deki halka yardım sağlamak amacıyla geçişlerin açılması yönünde çaba ve baskı göstermeleri istenilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e derhal müdahale etmesi ve masum sivillere yönelik barbarca İsrail saldırısını durdurmaya zorlaması ve Gazze Şeridi'nin her bölgesine yardım malzemelerinin girişi için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas: Gazze Şeridi'nde Kıtlık Tehlikesi - Son Dakika

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