Hamas Heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Temsilcisi Gazze'deki Gelişmeleri Ele Aldı

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Hamas heyeti ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro üyeleri Musa Ebu Merzuk ve Hüsam Bedran'ın aralarında bulunduğu heyet, Bogdanov ile Moskova'da görüştü.

Toplantıda Filistin halkına yardım, direnişin desteklenmesi ve Filistin'de birliğinin sağlanması ile gruplar arasında devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlarının gözden geçirildiği kaydedildi.

Gazze'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Filistin halkına yönelik "işgalci siyonistlerin ihlalleri ve bunlara karşı direnişin kararlılığı" vurgulandı.

Moskova'daki Filistin uzlaşı toplantıları

Filistinli gruplar arasında Moskova'da iki gün süren toplantılar sonucu alınan kararlar, kapanış bildirisiyle ilan edildi.

Bildiride, gruplar arasında kapsamlı bir ulusal birlik için diyalog turlarının devamı, İsrail saldırıları ve halkın tehciri planlarına karşı koyma, Filistin topraklarının bütünlüğüne bağlılık ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gibi hedeflerde hemfikir olunduğu kaydedildi.

Bildiriye göre ayrıca, İsrail'in, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetine getirdiği kısıtlamalara karşı koyulması üzerinde anlaşmaya varıldı.