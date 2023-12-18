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Hamas'ın esirleri kurtarma çağrısı - Son Dakika
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Hamas'ın esirleri kurtarma çağrısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek, yaşlı esirlerin hava saldırılarının kurbanı olmak istemediklerini belirtti. İsrailli esirlerin kurtarma çağrısının yer aldığı videoda, yaşlı esirler zor şartlar altında yaşadıklarını ve İsrail ordusunun hedefi olmak istemediklerini ifade etti.

Hamas\'ın esirleri kurtarma çağrısı
18.12.2023 - 21:59,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu yaşlı esirler İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek, İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemediklerini duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından, İsrailli esirlerin hükümete kurtarma çağrısında bulunduğu görüntülü mesaj paylaşıldı.

Üç yaşlı İsraillinin göründüğü videoda konuşan 79 yaşındaki Haiem Bery, bir grup yaşlı ile tutulduğunu, hepsinin kronik hastalıklarının bulunduğunu ve zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi.

"Biz İsrail'in kuruluşunun temelini atan nesiliz, İsrail ordusunu başlatanlar bizdik. Niçin burada terk edildiğimizi anlamıyorum?" diyen Bery, "Ne pahasına olursa olsun bizi buradan kurtarmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Bery, İsrail ordusunun hedefi olmak istemediğine dikkati çekerek, "İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemiyoruz. Bizi koşulsuz serbest bırakın. Burada yaşlanmamıza izin vermeyin." diyerek sözlerine son verdi.

Görüntüye, sözleri "Yaşlılık zamanımda beni bırakma, gücüm tükendiğinde beni bırakma" olan Yahudi ilahisi eşlik etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 461 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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