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Hamas, İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu - Son Dakika
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Hamas, İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki çatışma bölgelerinde İsrail askerlerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını açıkladı. Bureyc bölgesindeki saldırıda İsrail'e ait tank ve buldozer hedef alındı. Saldırı sonucunda birçok İsrail askeri öldü ve yaralandı, ayrıca iki tünel havaya uçuruldu. Han Yunus'un El-Mahatta bölgesinde ise İsrail askerlerinin toplanma alanları havan toplarıyla vuruldu.

Hamas, İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu
07.01.2024 - 23:41,
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki çatışma bölgelerinde çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc bölgesinde İsrail'e ait "merkava" tipi 2 tank ile bir buldozerin Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca 7 İsrail askerinin bulunduğu iki tünelin de havaya uçurulduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları, ayrıca Han Yunus'un El-Mahatta bölgesindeki İsrail askerlerinin toplanma alanlarını havan toplarıyla vurduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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