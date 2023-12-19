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Hamas, İsrail'e füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e füze saldırısı düzenledi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını, Tel Aviv ile diğer şehirlere füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde İsrail ordusuna ait bir cipin hedef alındığı ve içindekilerin öldürüldüğü belirtildi.

Hamas, İsrail\'e füze saldırısı düzenledi
19.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:28
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını, Tel Aviv ile diğer şehirlere füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde İsrail ordusuna ait Hummer marka bir cipin hedef alındığı, aracın yandığı ve içindekilerin öldürüldüğü belirtildi.

Filistinli direnişçilerin, Şeyh Rıdvan'da İsrail özel kuvvetlerinden 12 askerden oluşan bir birlikle çatışmaya girdiği belirtilen açıklamada, onları kurtarmaya gelen destek kuvvetin anti-personel mühimmatıyla hedef alındığı, askerlerin bir kısmının öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Kassam'dan yapılan başka bir açıklamada da Şeyh Rıdvan'da İsrail ordusuna ait bir aracın Yasin-105 füzesiyle imha edildiği ve bir askeri buldozerin hedef alınarak sürücüsünün öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Kassam Tugaylarının, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına karşılık Tel Aviv'i çok sayıda füzeyle hedef aldığı" aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinliler için İsrail şehirlerine doğru önceden hazırlanmış çok sayıda füzenin fırlatıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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