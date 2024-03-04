Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı açlık savaşını kırmaya çağırıyor

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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, Filistin'i çevreleyen ülkelere İsrail'in Gazze'ye uyguladığı açlık savaşını kırma ve duruma seyirci kalmama çağrısında bulundu.

Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Gazze'deki insani durumun konu alındığı bir konferansta konuştu.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için İsrail ile müzakere hususunda "esnek" olduklarını belirten Hamdan, Filistin halkını sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan "açlık ve kıtlığa" dikkati çeken Hamdan, Filistin'i çevreleyen ülkelere, Gazze Şeridi'ne ve özellikle de kuzeyine yönelik yürütülen açlık savaşını kırmaları ve bu duruma seyirci kalmamaları çağrısında bulundu.

ABD, ateşkesi İsrailli esirlerin serbest bırakılması için istiyor

Konferansta konuşan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi de ABD'nin ateşkesi Gazze'ye yönelik saldırılar için değil İsrailli esirlerin serbest bırakılması için istediğini söyledi.

Gazze'deki savaşın sonunda İsrail'in başta bölge olmak üzere dünyadaki konumunun zayıflayacağını vurgulayan Hindi, Gazze'de ateşkes sağlansa da İsrail işgaline karşı direnişin devam edeceğini dile getirdi.