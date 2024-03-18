Hamas, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine insani yardımın koordinasyonundan sorumlu Yarbay Fayik el-Mebhuh'u öldürerek kaos çıkarmaya çalıştığını belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mebhuh suikastının, insani yardımların Gazze'nin kuzeyine ulaşmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Suikastla, halka yardımların güvenli bir şekilde ulaşmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, uluslararası insancıl hukuk gereğince koruma altındaki sivil bir polisi hedef alan terör suçunun, Nazist düşmanın kaosu yayma, Gazze'de toplumsal barışı baltalama ve kıtlığı sürdürme çabasının kanıtı olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Filistin halkının ve emniyet teşkilatının, düşmanın kirli planlarına darbe indirmeye devam edeceği ve Filistin toplumu içinde kaos çıkarma çabalarını boşa çıkaracağı kaydedildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in, UNRWA ile aşiretler arasında insani yardım operasyonlarının koordinasyonunu yapan Fayik el-Mebhuh'a suikast düzenlediğini duyurmuştu.
Yaklaşık 4 ay aradan sonra Gazze'nin kuzeyine son 2 günde 2 insani yardım konvoyu giriş yapmıştı.
Geçen kasım ayının sonundan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu nedenle büyük bir kıtlığın yaşandığı bölgede, son verilere göre 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Hamas, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaşımını engellemek için polis memurunu öldürdüğünü iddia etti - Son Dakika
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