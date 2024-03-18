Hamas, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaşımını engellemek için polis memurunu öldürdüğünü iddia etti - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaşımını engellemek için polis memurunu öldürdüğünü iddia etti

Hamas, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani yardımın koordinasyonundan sorumlu polis memuru Fayik el-Mebhuh'u öldürerek kaos çıkarmaya çalıştığını belirtti. Hamas, suikastın insani yardımların bölgeye ulaşmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekerek, uluslararası insancıl hukuka aykırı bir terör suçu olduğunu ifade etti. Gazze'de yaşanan kıtlık ve susuzluk nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

18.03.2024 21:23  Güncelleme: 21:26
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Hamas, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine insani yardımın koordinasyonundan sorumlu Yarbay Fayik el-Mebhuh'u öldürerek kaos çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mebhuh suikastının, insani yardımların Gazze'nin kuzeyine ulaşmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Suikastla, halka yardımların güvenli bir şekilde ulaşmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, uluslararası insancıl hukuk gereğince koruma altındaki sivil bir polisi hedef alan terör suçunun, Nazist düşmanın kaosu yayma, Gazze'de toplumsal barışı baltalama ve kıtlığı sürdürme çabasının kanıtı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filistin halkının ve emniyet teşkilatının, düşmanın kirli planlarına darbe indirmeye devam edeceği ve Filistin toplumu içinde kaos çıkarma çabalarını boşa çıkaracağı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in, UNRWA ile aşiretler arasında insani yardım operasyonlarının koordinasyonunu yapan Fayik el-Mebhuh'a suikast düzenlediğini duyurmuştu.

Yaklaşık 4 ay aradan sonra Gazze'nin kuzeyine son 2 günde 2 insani yardım konvoyu giriş yapmıştı.

Geçen kasım ayının sonundan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu nedenle büyük bir kıtlığın yaşandığı bölgede, son verilere göre 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaşımını engellemek için polis memurunu öldürdüğünü iddia etti - Son Dakika

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