Hamas, İsrail\'in Uluslararası Adalet Divanı\'nın kararına uyması halinde ateşkese hazır olduğunu duyurdu

GAZZE, 26 Ocak (Xinhua) -- Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze Şeridi'nde ateşkese hükmetmesi ve İsrail'in de bu karara uyması halinde ateşkes uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

Gruptan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, "Divan ateşkes kararı verirse, İsrail buna uyduğu sürece Hamas da ateşkese uyacak" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "İsrail tutuklu Filistinli mahkumları serbest bırakırsa Hamas'ın da tutuklu İsrailli mahkumları serbest bırakacağı" belirtilerek, İsrail'in "Gazze'de 18 yıldır devam eden kuşatmayı sona erdirmesi ve insani yardımların ve yeniden inşa için gerekli tüm yardımların girişine izin vermesi" gerektiği kaydedildi.

Uluslararası Adalet Divanı, Cuma günü Lahey'de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davayla ilgili hükmünü açıklayacak. Divan ayrıca Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunu durdurması için mahkemenin acil müdahalede bulunması talebini de karara bağlayacak.

Güney Afrika 29 Aralık 2023 tarihinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla İsrail aleyhine dava açılması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunmuştu.