Hamas: İsrail'in Vahşeti Gözler Önünde

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze kentinde sırtında un çuvalı taşıyan bir Filistinliyi hedef aldığı görüntülerin, İsrail askerlerinin "vahşiliğini ve sadistliğini" ortaya koyduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gıdaya ulaşmaya çalışan Filistinlilere yönelik saldırılarını belgeleyen bir görüntü daha basına yansıdı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun yayınladığı videoda, sırtında un çuvalı taşıyan bir Filistinlinin Şucaiyye Mahallesi'nde evlerin arasında yürürken doğrudan hedef alındığı ve bir anda her yerin toz dumanla kaplandığı görülüyor. Toz duman bulutunun dağılmasının ardından söz konusu Filistinlinin yanında un çuvalıyla cansız şekilde yerde yattığı ortaya çıkıyor.

Hamas'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu videonun, İsrail ordusunun açlığa mahkum ettiği insanlara karşı her gün işlediği suçlardan sadece birini belgelediği ifade edildi.

Sırtında un çuvalı taşıyan bu Filistinlinin, savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin yaklaşık 4 aydır uyguladığı sistematik aç bırakma politikası ve sıkı ablukası altındaki Gazze'de hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu, ahlak ve insanlıktan yoksun, değerlere ve yasalara saygısı olmayan bir suç ordusunun vahşi, sadist eylemidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "bu haydut devletin, Filistin topraklarında kurulmasından bu yana masum çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürdüğüne ve insanlığa karşı en iğrenç ihlalleri işlediğine" vurgu yapıldı.

Uluslararası toplumun, Gazze'de sivillere ve zorla aç bırakılan insanlara karşı işlenen benzeri görülmemiş sistematik katliamlar karşısında harekete geçmesi ve faşist faillerden uluslararası mahkemelerde hesap sorması gerektiği kaydedildi.

Gazze'deki hükümet bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 580 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 216 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.