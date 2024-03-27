Hamas Lideri Haniye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü - Son Dakika
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Hamas Lideri Haniye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikinci kez bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı.

27.03.2024 00:14
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- Hamas Lideri Haniye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü

TAHRAN - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ikinci kez İran'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İranlı yetkililerle görüşmek üzere geldiği başkent Tahran'da temaslarına başlayan Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından Dışişleri Bakanlığı'nda karşılandı. Haniye ve Abdullahiyan ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail ile Hamas arasında acil ateşkes talep eden kararı kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşen görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılarak bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı.

Kaynak: İHA

Hüseyin Emir, Gazze, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Lideri Haniye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü - Son Dakika

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