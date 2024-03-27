- Hamas Lideri Haniye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü
TAHRAN - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ikinci kez İran'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İranlı yetkililerle görüşmek üzere geldiği başkent Tahran'da temaslarına başlayan Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından Dışişleri Bakanlığı'nda karşılandı. Haniye ve Abdullahiyan ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail ile Hamas arasında acil ateşkes talep eden kararı kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşen görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılarak bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.A. isimli şahıs, apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesinde yapılacak olan 200 konutluk 3. Etap TOKİ projesinin Mayıs 2024'te ihale edileceğini açıkladı. Ersoy, projenin hayata geçirilmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
Cenevre'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkını desteklemek amacıyla iftar programı düzenledi. Programa çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin' pankartı etkinlik alanına asıldı. Katılımcılar, birbirlerine birçok ülke mutfağından yemekler ikram etti ve toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya'ya 6-1 yenildi. Maçta Avusturya'nın gollerini Xaver Schlager (2), Michael Gregoritsch (44, 48 ve 59 pen.), Christoph Baumgartner (78 pen.) ve Maximilian Entrup (90+5) kaydederken, Türkiye'nin tek golünü Hakan Çalhanoğlu (25 pen.) attı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli, evine girerken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikbağı Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada 16 yaşındaki Kadem Can Ç. hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla oturan genç, yanlarına gelen E.K.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı. Yaralı, hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda ve Batman Valiliği önünde düzenlenecek mitinglerinde halka hitap edecek. Mitingler saat 13.00'te Diyarbakır'da ve saat 16.00'ta Batman'da gerçekleşecek.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı, orduya teslim oldu. Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, Borno eyaletindeki operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu açıkladı. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemektedir.
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