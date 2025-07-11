Hamas'tan ABD'nin Yaptırımlarına Tepki

Hamas, ABD'nin, İsrail'e karşı tutumu gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi yaptırım listesine dahil etmesini "İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarına açıkça tarafgirlik ve BM kurumları ile temsilcilerine yönelik saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan konuya dair yapılan açıklamada, "ABD'nin Albanese'ye yaptırım uygulaması, ABD yönetiminin siyonist savaş suçlarına yönelik apaçık tarafgirliğinin ve BM kurumlarına, temsilcilerine, Gazze Şeridi'nde işgalin yol açtığı insani felaketi belgeleyen raporlarına yönelik açık bir saygısızlığın göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Washington'un Gazze'deki soykırıma karşı mesleki ve ahlaki görevlerini yerine getiren kurumlara ve kişilere, son olarak Albanese'ye yönelik aldığı yaptırım kararının, "uluslararası ve insani hukukun temelini zayıflatacağı ve işgalci liderleri vahşi suçlarını sürdürmeye teşvik edeceği" vurgulandı.

Hamas, ABD yönetiminden, "kendisini çocuklar ve kadınların öldürülmesi ile Gazze'deki sivil yaşamın yok edilmesine yönelik saldırıların fiili ortağı konumuna düşüren bu politikaları gözden geçirmesini ve 21 aydır devam eden bu katliama yönelik suç örtüsünü kaldırmasını" talep etti.

BM Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin kendisine yönelik yaptırım kararına tepki göstererek "Güçlülerin güçsüzler adına konuşanları cezalandırması bir güç değil, suçluluk göstergesidir." demişti.

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

ABD, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Francesca Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek Albanese'nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Albanese'ye yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.