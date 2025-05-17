Hamas'tan Avrupalı Başbakanlara Teşekkür

Hamas, Avrupalı 7 başbakanın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını talep etmesini taktir etti.

Hamas; İrlanda, İspanya, İzlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç ve Slovenya başbakanlarının yaptıkları Filistin konulu ortak açıklamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ablukanın kaldırılması çağrısı yapan, Batı Şeria'da gerilimin tırmandırılmasını kınayan başbakanların cesur pozisyonunun taktir edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "(Gazze'de) derhal ateşkese varılması, ablukanın kaldırılması ve Filistinli sivillere yönelik ihlallere son verilmesi" çağrısında bulunduğu da hatırlatıldı.

Avrupalı liderlerin bu pozisyonlarının, İsrail'in işlediği suçlara karşı vicdanların sesini temsil ettiği ve Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliye karşı yürüttüğü savaşı meşrulaştırmak için kullandığı söylemin sahteliğini ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, dünya liderlerine, Gazze'deki savaşın durdurulması, ablukanın kaldırılması ve İsrail'in, işlediği suçlardan ötürü yargılanması için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Avrupalı başbakanlar yaptıkları ortak açıklamada, "Gazze'de gözlerimizin önünde insan yapımı bir felaket yaşanırken sessiz kalmayacağız. İsrail hükümetini mevcut politikalarından geri adım atmaya, askeri operasyonlarını durdurmaya, ablukayı kaldırmaya, insani yardımların güvenli, hızlı, engelsiz şekilde girişi ile insani yardım aktörlerince insani prensiplere uygun şekilde dağıtımını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.